Москва 25 апреля 2023, 15:59 Пять медицинских объектов построят на юге Москвы На юге Москвы построят пять объектов здравоохранения и восемь объектов образования Pxhere

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Пять объектов здравоохранения и восемь объектов образования строят в Южном административном округе Москвы. Планируется, что основные работы завершат до конца этого года, отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Южный округ активно развивается. Сейчас в работе пять объектов здравоохранения — три поликлиники, флагманский скоропомощной комплекс имени Буянова и подстанция скорой медицинской помощи. Также идет строительство объектов образования, в работе их восемь. Только в районе Царицыно строятся сразу две школы и два детских сада», — пояснил он.

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Кроме того, в ЮАО продолжается реализация программы реновации. Планируется, что в новостройки переедут жители 354 старых домов. Сами здания после этого снесут. Сейчас на юге Москвы построили уже 20 новых домов и снесли 19 старых.

Загрутдинов добавил, что работы идут в соответствии с планом. Также в ЮАО благоустраивают набережные и развивают инфраструктуру.