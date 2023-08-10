Москва 10 августа 2023, 17:29 Пять коммерческих помещений выставили на торги в разных районах Москвы Гаман: Москва выставила на торги пять коммерческих помещений в разных районах города Сайт мэра и правительства Москвы

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Город выставил на торги пять коммерческих помещений в разных районах. Все они расположены в транспортной доступности. Инвесторы смогут обустроить их по своему желанию: разместить в них магазины, кафе и многое другое. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Инвесторы смогут приобрести у города на торгах пять коммерческих помещений общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров. Объекты расположены в районах Басманный, Беговой, Кунцево, Москворечье-Сабурово и Рязанский», — рассказал он.

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Площадь самого большого объекта составила более 1,2 тысячи квадратных метров. Он расположен по адресу: 2-я Новорублевская улица, дом № 8. Еще один находится в Подсосенском переулке на втором этаже дома, который признан объектом культурного наследия.

Третье помещение расположено в пешей доступности от станций метро «Окская» и «Рязанский проспект». Другое — рядом с Московским ипподромом. Еще одно площадью 279,6 «квадрата» находится на улице Борисовские Пруды.

Ранее стало известно, что Москва выставила на торги 20 кладовых помещений в районе Крылатское.