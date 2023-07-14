14 июля 2023, 17:14
Пять кандидатов зарегистрировали на выборы мэра Москвы
Мосгоризбирком признал семерых кандидатов на пост мэра столицы утратившими статус
Пять претендентов на должность мэра Москвы будут бороться на предстоящих выборах. Еще семеро лишились статуса кандидата из-за того, что не смогли предоставить все необходимые документы. Об этом сообщило РИА «Новости».
Представители Московской городской избирательной комиссии на заседании 14 июля приняли решение о регистрации на выборы мэра столицы пятерых кандидатов.
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Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы действующего мэра Сергея Собянина, вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова и первого зампреда руководителя фракции партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» Дмитрия Гусева.
Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей столицы заявили, что будут голосовать онлайн.
На днях в Москве заработал штаб общественной поддержки Сергея Собянина.
Единый день голосования
Москва 2023
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