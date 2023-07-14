Москва 14 июля 2023, 17:14 Пять кандидатов зарегистрировали на выборы мэра Москвы Мосгоризбирком признал семерых кандидатов на пост мэра столицы утратившими статус Фото: freepik.com

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Пять претендентов на должность мэра Москвы будут бороться на предстоящих выборах. Еще семеро лишились статуса кандидата из-за того, что не смогли предоставить все необходимые документы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Представители Московской городской избирательной комиссии на заседании 14 июля приняли решение о регистрации на выборы мэра столицы пятерых кандидатов.

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Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы действующего мэра Сергея Собянина, вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова, депутата Мосгордумы от КПРФ Леонида Зюганова и первого зампреда руководителя фракции партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» Дмитрия Гусева.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. При этом большинство жителей столицы заявили, что будут голосовать онлайн.

На днях в Москве заработал штаб общественной поддержки Сергея Собянина.