Москва 30 мая 2023, 19:27 Пять бесплатных кинопоказов пройдут в Музее Победы летом Музей Победы в июне проведет пять бесплатных кинопоказов в Москве Фото: freepik.com

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Музей Победы в начале лета бесплатно покажет приключенческие, исторические и семейные фильмы в киноклубе «Поклонка». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Киноклуб подготовил для зрителей разнообразную программу с российскими и иностранными картинами.

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«Фильмы будут интересны москвичам и гостям столицы разных возрастов», — отметил киновед Музея Победы, ведущий киноклуба «Поклонка» Геннадий Ходос.

Серия кинопоказов стартует в День защиты детей, 1 июня, с нового отечественного мультфильма о приключениях котов, обитающих в музее. Персонажей озвучили Роман Курцын, Полина Гагарина и Павел Прилучный.

В День памяти и скорби, 22 июня, состоится показ киноленты «Праведник», режиссером которой стал Сергей Урсуляк. Картина расскажет историю «советского Шиндлера» — офицера Николая Киселева, спасшего 218 евреев в 1942 году, выведя их с оккупированных белорусских земель за линию фронта.

В июньскую программу вошла комедийная мелодрама «Поехавшая», основанная на реальных событиях. Также гостям покажут приключенческий фильм «Принц пустыни» и немецкое фэнтези «Волшебная флейта» по мотивам оперы Моцарта в духе «Хроник Нарнии».

Зарегистрироваться на сеансы киноклуба можно на сайте «Поклонка».

Ранее стало известно, что в подмосковных летних кинотеатрах покажут фильмы с участием Александра Абдулова.