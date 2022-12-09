09 декабря 2022, 23:14
Пьяный москвич упал с седьмого этажа при спуске по пожарному шлангу
Источник «360» сообщил об упавшем с высоты москвиче при спуске по пожарному шлангу
Собравшаяся в квартире севере Москвы компания мужчин решила проверить прочность пожарного шланга и спуститься по нему из окна седьмого этажа. Первый же испытатель упал с высоты и получил травмы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Жители дома, увидев упавшего мужчину, вызвали полицию. Собравшиеся решили не пускать правоохранителя в дом и выясняли, кто станет спускаться следующим. От окна любителей экстремального отдыха оттащила женщина.
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Пострадавшего при падении забрала бригада скорой помощи.
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