Эксклюзив 09 декабря 2022, 23:14 Пьяный москвич упал с седьмого этажа при спуске по пожарному шлангу Источник «360» сообщил об упавшем с высоты москвиче при спуске по пожарному шлангу

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Собравшаяся в квартире севере Москвы компания мужчин решила проверить прочность пожарного шланга и спуститься по нему из окна седьмого этажа. Первый же испытатель упал с высоты и получил травмы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Жители дома, увидев упавшего мужчину, вызвали полицию. Собравшиеся решили не пускать правоохранителя в дом и выясняли, кто станет спускаться следующим. От окна любителей экстремального отдыха оттащила женщина.

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Пострадавшего при падении забрала бригада скорой помощи.

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