Москва 27 июня 2023, 14:18 Пешеходный мост свяжет три жилых комплекса на западе Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: пешеходный мост свяжет три ЖК в районе Очаково-Матвеевское Сайт мэра и правительства Москвы

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Новый пешеходный мост свяжет три жилых комплекса в столичном районе Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Мост длиной 350 метров объединит три жилых комплекса — «Новое Очаково», «Матвеевский парк» и Vangarden.

Начать возведение моста застройщик планирует в 2024 году. Благодаря ему жители смогут быстрее и удобнее добираться до объектов социальной и транспортной инфраструктуры: поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса, станции метро «Аминьевская» и станции Очаково будущего МЦД-4 Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

На мосту установят скамейки и подсветку, расположат пешеходные и велосипедные дорожки. Также его оборудуют лестницами с пандусами. Кроме того, под ним появится небольшой зеленый парк с местами для отдыха.

Ранее сообщалось о том, что в Очаково-Матвеевском районе построят производственно-складской комплекс.