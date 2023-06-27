27 июня 2023, 14:18
Пешеходный мост свяжет три жилых комплекса на западе Москвы
Заммэра Москвы Бочкарев: пешеходный мост свяжет три ЖК в районе Очаково-Матвеевское
Новый пешеходный мост свяжет три жилых комплекса в столичном районе Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
Мост длиной 350 метров объединит три жилых комплекса — «Новое Очаково», «Матвеевский парк» и Vangarden.
Начать возведение моста застройщик планирует в 2024 году. Благодаря ему жители смогут быстрее и удобнее добираться до объектов социальной и транспортной инфраструктуры: поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса, станции метро «Аминьевская» и станции Очаково будущего МЦД-4
Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
На мосту установят скамейки и подсветку, расположат пешеходные и велосипедные дорожки. Также его оборудуют лестницами с пандусами. Кроме того, под ним появится небольшой зеленый парк с местами для отдыха.
Ранее сообщалось о том, что в Очаково-Матвеевском районе построят производственно-складской комплекс.
Строительство
Недвижимость
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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