Москва 15 сентября 2023, 12:06 Пешеходный мост через Москву-реку установили между Балчугом и «Музеоном» Собянин: пешеходный мост длиной 54 метра установили между Балчугом и «Музеоном» РИА «Новости»

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Между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной в Москве установили новый пешеходный мост. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в течение нескольких часов специалисты развернули конструкцию весом 235 тонн и длиной 54 метра поперек Водоотводного канала. После этого они осторожно установили ее на предварительно подготовленные опоры.

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Доставка и монтаж данной конструкции заняли двое суток. Рабочие обошлись без перекрытия улиц или огораживания стройплощадки.

Постараемся в максимально короткие сроки выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между парком Горького и ГЭС. Сергей Собянин

Ранее жителям столицы сообщили, что Лихачевский мост капитально отремонтируют на севере Москвы.