15 сентября 2023, 12:06
Пешеходный мост через Москву-реку установили между Балчугом и «Музеоном»
Собянин: пешеходный мост длиной 54 метра установили между Балчугом и «Музеоном»
Между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной в Москве установили новый пешеходный мост. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в течение нескольких часов специалисты развернули конструкцию весом 235 тонн и длиной 54 метра поперек Водоотводного канала. После этого они осторожно установили ее на предварительно подготовленные опоры.
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Доставка и монтаж данной конструкции заняли двое суток. Рабочие обошлись без перекрытия улиц или огораживания стройплощадки.
Постараемся в максимально короткие сроки выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между парком Горького и ГЭС.
Сергей Собянин
Ранее жителям столицы сообщили, что Лихачевский мост капитально отремонтируют на севере Москвы.
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