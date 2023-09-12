Москва 12 сентября 2023, 13:50 Пешеходные переходы отремонтировали на улице Репина и Ленинградском шоссе в Москве Специалисты КГХ Москвы отремонтировали два подземных пешеходных перехода Сайт мэра и правительства Москвы

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Капитальный ремонт двух подземных пешеходных переходов на улице Репина и Ленинградском шоссе провели специалисты комплекса городского хозяйства Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Ремонт прошел на 29-м километре Ленинградского шоссе в Молжаниновском районе и на улице Репина в деревне Родионово. Необходимость в нем появилась из-за частичного разрушения облицовки стен и ступеней лестничных сходов.

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Во время ремонта заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, обновили ступени и пол. Также специалисты отремонтировали системы электроснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции и привели в порядок служебные помещения.

Во время проведения работ пешеходные переходы оставались частично доступными для жителей.

В этом году обновят девять пешеходных переходов, работы на пяти из них уже завершили. За последние 10 лет в Москве отремонтировали почти 300 подземных переходов.

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