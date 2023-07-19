Москва 19 июля 2023, 10:27 Пешеходные дорожки и площадки для выгула собак построят на востоке Москвы Пешеходные дорожки и площадки для выгула собак обновят в Ивановском районе Москвы Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

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В районе Ивановское вдоль улицы Сталеваров обустроят пешеходные маршруты и обновят площадки для выгула собак. Работы планируют завершить к сентябрю. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе мэрии уточнили, что территория, на которой проведут работы по благоустройству, — бывший пустырь. Жители протоптали на нем пути от домов до пешеходного перехода через МКАД в сторону Реутова. Специалисты обустроят дорожки, приведут их в порядок, установят фонари уличного освещения, скамейки и постелют газон.

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Кроме этого, рабочие обновят две площадки для выгула собак напротив дома № 14, корпус 1, и дома № 4, корпус 3, на улице Сталеваров. Также они сделают еще две — напротив дома № 10, корпус 1.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый парк, который начали благоустраивать на территории рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово.