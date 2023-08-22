Москва 22 августа 2023, 09:56 Пешеходную зону на Ладожской улице в Москве обновят Специалисты начали благоустраивать пешеходную зону на Ладожской улице в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице на Ладожской улице благоустроят пешеходную зону. Там высадят деревья, установят скамейки и заменят фонари. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Пешеходную часть Ладожской улицы превратят в комфортное общественное пространство. Рабочие приступили к благоустройству участка площадью 0,7 гектара. Посередине улицы создадут зеленые островки, которые станут ее изюминкой.

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При благоустройстве бордюры четырехугольной формы, которые окружили приствольные зоны деревьев, заменят необычными многоугольными кадками. Внутри высадят кустарники и многолетники. Помимо существующих деревьев, появятся 10 крупномерных лип и кленов. На обрамляющих зеленые островки приподнятых бортах установят деревянные сиденья, а рядом поставят скамейки разной формы.

Также оборудуют зоны с лавочками и отделят их от основной пешеходной части зеленой изгородью. На пешеходных дорожках уложат гранитную серую плитку с темными вкраплениями из Ташмурунского месторождения. Около паркинга перед пешеходной зоной появятся девятиметровые фонари, а в центре улицы — четырехметровые торшеры.

Ранее москвичам сообщили, что в парке «Яуза» в Москве благоустроят 14 детских площадок и откроют две новые зоны. Четыре площадки войдут в детский кластер.