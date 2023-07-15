Москва 15 июля 2023, 15:04 Первый в России электромотоцикл создали в Москве Предприятие «НАМИ» разработало первый в России электромотоцикл Фото пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Ведущий российский научно-инжиниринговый центр транспортной индустрии «НАМИ» разработал первый в стране электромотоцикл AURUS Merlon. Серийное производство транспорта стартует уже в начале следующего года, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Предприятие „НАМИ“ первым в России разработало электромотоцикл. Уровень локализации его производства составляет 80 процентов. Сейчас транспортное средство проходит этап опытного тестирования, запуск в серийное производство запланирован на начало 2024 года», — заявил Овчинский.

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Электромотоцикл, разработанный отечественными производителями, спокойно переносит отрицательные температуры — до -25 градусов — и может ездить по льду. На одной зарядке он может проехать около 200 километров. Кроме того, у AURUS Merlon есть функция быстрой зарядки.

У нового мотоцикла есть подогрев руля, положение ветрового стекла оснащено электрорегулировкой. Приборная панель в транспорте — сенсорная.

«За безопасность отвечает антиблокировочная и антипробуксовочная системы», — сообщили разработчики.

Новую технику продемонстрировали на Международной промышленной выставке «Иннопром».

Фото пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель департамента подчеркнул, что в Москве автомобилестроением занимаются около 30 предприятий, на которых трудятся более восьми тысяч человек. При этом столичные предприятия пользуются городскими мерами поддержки, которых уже более 20, субсидиями и целевыми займами.

Ранее московская компания создала робота для контроля за трубопроводами. Он может определять состояние промышленных труб и очищать их от загрязнений. Разработку создатели также представили на промышленной выставке «Иннопром».