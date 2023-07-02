02 июля 2023, 20:14
Первый в мире круглогодичный маршрут электросудов запустили в Москве
Дептранс Москвы: на Москве-реке запустили круглогодичный маршрут электросудов
На Москве-реке открыли круглогодичный маршрут электросудов. В честь этого события состоялся парад кораблей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Жителям и гостям столицы рассказали о запуске первого в мире круглогодичного маршрута электросудов на Москве-реке 2 июля.
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На Южном речном вокзале организовали праздничное вечернее представление на воде, приуроченное к этому событию. Как пояснили в ведомстве, вдоль набережной пустили 144 светящихся кораблика в цветах российского флага.
До этого дептранс Москвы подвел итоги работы речных электрических трамвайчиков за неделю и выяснил, что за семь дней пассажиры совершили больше 15 тысяч поездок на электросудах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе первого электрического речного транспорта.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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