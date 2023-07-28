28 июля 2023, 18:00
Первый стрелочный перевод смонтировали на станции московского метро «Физтех»
Заммэра Москвы Бочкарев: первый стрелочный перевод смонтировали на станции метро «Физтех»
На станции метрополитена «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии смонтировали первый стрелочный перевод. Строители приступили к его бетонированию, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Регулируемый стрелочный перевод впервые смонтирован в Московском метрополитене, он расположен в оборотных тупиках станции „Физтех“ и необходим для оборота и отстоя поездов», — сказал он.
Реклама
С появлением такого элемента обслуживание нового участка метро станет еще удобнее. С помощью стрелки специалисты смогут контролировать колею и ординату за счет подрельсовых подкладок.
Завершить укладку путевого бетона планируют в конце июля.
Ранее жителям столицы рассказали, что на станции «Физтех» начали монтировать светильники.
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
Реклама
Реклама