Москва 28 июля 2023, 18:00 Первый стрелочный перевод смонтировали на станции московского метро «Физтех» Заммэра Москвы Бочкарев: первый стрелочный перевод смонтировали на станции метро «Физтех» Пресс-служба градостроительной политики и строительства города Москвы

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На станции метрополитена «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии смонтировали первый стрелочный перевод. Строители приступили к его бетонированию, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Регулируемый стрелочный перевод впервые смонтирован в Московском метрополитене, он расположен в оборотных тупиках станции „Физтех“ и необходим для оборота и отстоя поездов», — сказал он.

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С появлением такого элемента обслуживание нового участка метро станет еще удобнее. С помощью стрелки специалисты смогут контролировать колею и ординату за счет подрельсовых подкладок.

Завершить укладку путевого бетона планируют в конце июля.

Ранее жителям столицы рассказали, что на станции «Физтех» начали монтировать светильники.