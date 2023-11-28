Москва 28 ноября 2023, 14:12 Первый спортхаб в 4,7 тысячи квадратных метров откроют в Новой Москве в 2024 году Бочкарев: первый в Новой Москве спортхаб откроют в Саларьеве в 2024 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Во время благоустройства жилого квартала в Саларьеве в ТиНАО планируют возвести комплекс для занятий спортом. Объект откроют в первой половине 2024 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Спортхаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров станет первой спортивной зоной такого формата в Новой Москве. Заниматься здесь одновременно смогут больше 100 человек», — уточнил он.

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Там появятся универсальная и всесезонная спортивные площадки, памп-трек, волейбольные зоны. Оборудуют площадку для воркаута с турниками, брусьями и тренажерами. Проект также подразумевает обустройство амфитеатров и установку скамеек.

Площадку разделят на зоны. Проектировщики создадут несколько повторяющихся концентрических кругов, которые будут напоминать орбиты планет. Каждый из них оснастят тематическим полем.

Кроме того, в Москве на территории будущего жилого комплекса Upside Towers в Огородном проезде появится всесезонный сад. Его разделят на функциональные зоны растениями различной высоты и формы, что позволит создать эстетичное пространство.