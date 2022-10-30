Первый снег в Москве выпадет в ночь на понедельник | 360°

Москва 30 октября 2022, 13:51 Первый снег в Москве выпадет в ночь на понедельник Городские службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды РИА "Новости"

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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды — сильного порывистого ветра и снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале столичного городского хозяйства.

«Согласно прогнозам синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. Ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в. секунду. В ночь на понедельник выпадет первый снег», — отметил Бирюков.

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По его словам, прирост снежного покрова может составить до одного сантиметра.

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Заммэра Москвы подчеркнул, что в связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности.

Спецтехнику для противогололедной обработки проезжей части и тротуаров уже подготовили. На круглосуточное дежурство заступили 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус предупредил москвичей о резком изменении погоды в воскресенье, 30 октября. По его словам, будет ветрено, а температура резко понизится. По прогнозу, в ночь на понедельник возможен дождь, переходящий в мокрый снег.

Чистить улицы в Москве готовы 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации, сообщили «Дни.ру».