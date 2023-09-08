Москва 08 сентября 2023, 19:49 Первый розыгрыш «Миллиона призов» пройдет в Москве 9 сентября Баллы среди участников электронного голосования разыграют 9 сентября в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В субботу стартует первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Претендовать на подарки смогут только участники электронного голосования на выборах мэра Москвы, сообщили в пресс-службе правительства.

Первый розыгрыш призовых баллов проведут среди тех, кто успеет проголосовать 8 сентября до 20:00.

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Победителей выберут рандомным методом и разместят результаты на сайте #ВыбираемВместе2023. Там же опубликована вся подробная информация об акции и ее партнерах. Победителям в этом году начислят одну, три или пять тысяч призовых баллов. Их можно потратить на товары партнеров программы или пожертвовать в благотворительные фонды. Один балл — один рубль. Для москвичей подготовили в общей сложности 2,3 миллиона призов.

Участников, которые победят в акции, оповестят СМС-сообщением. Для получения призовых баллов нужно активировать персональный код до 25 сентября. Москвичам, проголосовавшим онлайн впервые, но не попавшим в список победителей, начислят тысячу призовых баллов.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО будут проходить на протяжении трех дней — с 8 по 10 сентября. Розыгрыши призов проведут 9, 10 и 11 сентября.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отдал свой голос в первый день выборов мэра Москвы. Он сделал это в онлайн-режиме с помощью гаджета.