Москва 25 апреля 2023, 12:36 Первый ресторан Rostic’s откроется в Москве на месте KFC РИА «Новости»

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Флагманский ресторан сети Rostic’s, которая стала преемником KFC в России, открылся в центре Москвы. Он заменил ресторан KFC на Тверской-Ямской улице возле метро Маяковская, сообщило РИА «Новости».

Официально ресторан открылся в 11:00, однако принимать посетителей он начнет только в 17:00, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

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У новой сети нет глобальных изменений по сравнению с KFC. Даже дизайн на упаковках и стаканчиках сети выдержали в традиционных цветах предшественника — красном и белом. Однако логитип ресторана изменился: вместо полковника Сандерса появилась курочка. Кроме того, у официантов ресторана появились фирменные платки и начивки с надписью Rostic’s.

Сперва будут открывать корпоративные заведения, рассказала генеральный директор управляющей сетью компании «Юнирест» Татьяна Шаманская. Речь идет о 66 заведениях. В скором времени 25 ресторанов заработает в Москве, а еще 15 — в Ханты-Мансийском автономном округе.

Остальные 25 заведений сети планируют открыть за май.