Москва 27 августа 2023, 11:08 Первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике прошел на ВДНХ Первый открытый чемпионат Москвы по кибатлетике прошел в центре «Феникс» на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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Центр ассистивных технологий «Феникс» на ВДНХ завершил первый открытый чемпионат по кибатлетике. В нем участвовали 110 инвалидов из 15 российских городов, а также представители Индии и Вьетнама, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Победителем соревнований кибатлетов с протезами рук стал Андрей Кропотов. Второе место занял Алексей Мутин, а замкнул тройку лидеров Алексей Логинов. Золотую медаль в дисциплине «коляски с электроприводом» вручили Алексею Жданову, на втором месте оказался Павел Кочкарев в составе команды «Катэрвил». Третье место завоевала Ольга Персианова.

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В категории «экзоскелеты» чемпионом стал Виталий Данилов из команды «Рехаб технологии», серебро досталось Юрию Сидорову, выступившему в составе «ЭкзоАтлет», бронзовая медаль у Виктории Мудровой — участницы команды «Мадин».

Соревнование по кибатлетике в дисциплине «экзоскелеты» состоялось в первый раз, до этого россияне участвовали в ней в чемпионате мира Cybathlon три года назад.

Ранее на ВДНХ в павильоне № 37 прошло открытие первого в стране Центра ассистивных технологий «Феникс». Площадка объединила город, разработчиков и пользователей ассистивных инноваций — людей с ОВЗ.