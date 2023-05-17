Москва 17 мая 2023, 19:19 Первый международный турнир по бильярду «Сильные фигуры» в формате Pro-Am пройдет в Москве Pxhere

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Первый международный турнир по бильярду «Сильные фигуры» в формате Pro-Am пройдет во Дворце бильярдного спорта «Москвич». В нем примут участие депутаты Госдумы, представители столичной мэрии и известные российские спортсмены.

Состязания пройдут 21 мая. Организатором турнира выступит Оргкомитет международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» и Московский Союз бильярдного спорта.

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За бильярдный стол встанут первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета нижней палаты парламента по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов и другие поклонники игры. С ними посоревнуются чемпион мира Дастан Лепшаков из Кыргызстана, обладатель бронзы мирового первенства россиянин Александр Кузовкин, белорусская чемпионка Анастасия Баурова и другие спортсмены.

Организатор фестиваля «Сильные фигуры» Евгений Ковтун отметил, что для популяризации интеллектуальных видов спорта нужно проводить турниры не только с известными спортсменами, но и политиками, артистами, музыкантами и любителями из других профессий. По его словам, даже на Pro-Am присутствует спортивный интерес и настоящая борьба.

«И любители, и профессионалы стараются показать свою самую лучшую игру, а наблюдать за их эмоциями во время удачных и неудачных ударов — одно удовольствие», — признался он.

Ковтун добавил, что турнир по бильярду «Сильные фигуры» станет первым. Он выразил надежду на то, что подобный формат всем понравится.

В России с 2019 года проводят международные фестивали интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». В рамках турниров известные государственные деятели, олимпийские чемпионы, сборные команды из других стран играют в гольф, керлингольф, теннис, шахматы, шашками и бильярд.