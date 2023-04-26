Москва 26 апреля 2023, 17:03 Первый магазин Zara открылся под новым названием в Москве В Москве открылся первый магазин пришедшего на смену Zara бренду Maag РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве открылся первый магазин бренда Maag, который пришел на смену покинувшему Россию бренду Zara. Об этом сообщили на официальном сайте нового владельца торговых точек испанской группы Inditex.

Первый магазин под новым названием открылся в столице — на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого Моста.

Реклама

Ранее стало известно, что российские власти в конце марта одобрили сделку по продаже российского бизнеса Inditex (АО «Новая мода»). Замглавы Минпромторга Виктор Евтюхов уточнил, что торговые точки, в том числе магазины бренда Zara, купила компания Fashion and More Management DMCC. По его словам, офис этой компании находится в одной из дружественных России стран.

В результате закрытые после ухода брендов из страны магазины снова откроются, но под другими названиями. Покупатели смогут ходить в Maag, Dub, Ecru и Vilet.