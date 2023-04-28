Москва 28 апреля 2023, 15:10 Первый этап программы реновации завершился в Ново-Переделкине В Ново-Переделкине завершили первый этап реновации и ускорили второй Pxhere

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Первый этап программы реновации завершили в районе Ново-Переделкино на западе Москвы. Власти приняли решение ускорить переселение жителей в рамках второго этапа, рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Такое решение приняли на основе анализа имеющегося ресурса жилья в районе. Сейчас к переселению в новостройку на улице Скульптора Мухиной готовятся жители трех домов.

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«В прошлом году в новостройку на улице Скульптора Мухиной, дом 11/1 начали переселение жители шести домов. Площадь дома превышает девять тысяч квадратных метров, в нем 84 квартиры с отделкой по стандартам реновации. Первые этажи нежилые, предназначены для размещения объектов сервиса и торговли», — отметил он.

Новый жилой дом расположен в районе с развитой инфраструктурой — как транспортной, так и социальной. Возле него находятся сразу девять школ, семь детсадов и библиотека. Кроме того, там есть поликлиники для взрослых и детей, аптеки, магазины, банки. Также от дома можно дойти до станций метро «Рассказовка» и «Новопеределкино».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что жители старых домов получили письма с предложениями равнозначных квартир в новостройке.