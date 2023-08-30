Москва 30 августа 2023, 11:29 Первый этап программы реновации завершили в Донском районе Москвы Вторую новостройку по реновации передали под заселение в Донском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Вторую по счету новостройку передали под заселение в Донском районе Москвы. Как сообщили на сайте мэра города, на этом завершился первый этап программы реновации в районе.

Дом № 55, корпус 1 на 184 квартиры расположился на Малой Тульской улице, туда смогут переехать жители двух старых домов на Большой Тульской улице (дом 54, корпус 3) и Малой Тульской улице (дом 55, корпус 4).

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«Уже с 31 августа 437 горожан смогут приступить к осмотру жилья и затем заключить договоры с департаментом. Чтобы ускорить процесс переезда, жители могут воспользоваться возможностями суперсервиса на портале mos.ru и разработанными памятками по переселению, которые москвичи получают вместе с предложениями новых квартир», — рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

В новостройке на Малой Тульской создали безбарьерную среду, детскую и спортивную площадки, а территорию у дома озеленили.

Ранее столичные власти рассказали, что на северо-западе Москвы более семи тысяч человек получили ключи от квартир по программе реновации.