22 декабря 2023, 15:00
Первый этап благоустройства у станции метро «Физтех» завершился в Москве
Бирюков: в Москве завершили первый этап благоустройства у станции метро «Физтех»
На прилегающей к станции метро «Физтех» в Москве территории завершился первый этап работ по благоустройству. Об этом сообщил в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом», — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
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На участке создали пешеходную зону и скейт-парк, озеленили свыше 65 тысяч квадратных метров газонов, а в весенний период высадят деревья. Кроме того, специалисты расширили тротуары вблизи выходов из метро и по улице Академика Ландау, увеличили парковку и восстановили около 53 тысяч квадратных метров проезжей части. На участке появились более 200 новых энергоэффективных светильников и семь новых остановочных павильонов.
Новую станцию салатовой ветки «Физтех» открыли осенью. Она стала конечной для Люблинско-Дмитровской линии.
Благоустройство
ЖКХ
Метро
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