16 июля 2023, 09:29
Первый день VK Fest в Москве открыли Инстасамка, Мот и Чеботина
Фестиваль VK Fest стартовал в Москве: на сцене выступили Инстасамка, Мот, Чеботина и Алсу
В субботу, 15 июля, в московском парке Горького открыли городской опен-эйр-фестиваль VK Fest 2023. В первый день мероприятия перед публикой выступили Инстасамка, Алсу, Люся Чеботина и Мот, сообщил Life.ru.
Кроме того, зрители увидели выступления популярных исполнителей, таких как Баста, Gayazovs Brothers, Мот, «Иванушки», Hammаli & Navai, Лолита, Клава Кока.
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Гостей VK Fest также развлекали известные телеведущие Алла Михеева, Настя Ивлеева, а также комик Илья Соболев и певец Игорь Николаев.
В мероприятии приняли участие блогеры, которые дарили свои автографы и общались, фотографировались с фанатами. Депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в первый день фестиваля на площадке «Знание.Лекторий» российского общества «Знание» пообщался с гостями.
Помимо этого, на событии выступили знаменитые продюсеры, диджеи и представители российской креативной индустрии.
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Фестивали
Москва 2023
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