Москва 02 июня 2023, 18:18 Первые в России беспилотные грузовики запустят на трассе М-11 КамАЗ: движение беспилотных грузовиков по М11 запустят 14 июня РИА «Новости»

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Беспилотные грузовики проедут по федеральной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург в ближайшие две недели. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на гендиректора ООО «Автозапчасть КамАЗ» Руслана Козадаева.

Первый логистический беспилотный коридор от столицы до Петербурга откроют 14 июня.

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«Беспилотники пойдут по трассе. Наш сервис, который мы предполагаем на трассах, подразумевается и для беспилотных машин», — уточнил Козадаев.

В дальнейшем беспилотный транспорт будет ездить и по трассе М-12.

Осенью прошлого года власти ободрили экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового транспорта на трассе М-11 «Нева». Запуск автономных грузоперевозок — часть проекта «Беспилотные логистические коридоры» Минтранса.

Ранее московская компания разработала пикап высокой проходимости.