Москва 25 апреля 2023, 17:48 Первые итоги работы проекта «Серебряное наставничество» подвели в Москве Собянин рассказал о первых итогах работы проекта «Серебряное наставничество» Сайт мэра и правительства Москвы

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За месяц в рамках проекта «Серебряное наставничество» за один месяц провели свыше 90 совместных мероприятий. Их организовали для детей, которые остались без родителей, а также для людей старшего возраста из центров московского долголетия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Наставники и ребята из центров содействия семейному воспитанию вместе проводят время: готовят, рисуют, шьют, ставят спектакли, разучивают песни и танцы. Дети получают необходимое общение со взрослыми, внимание и заботу. А взрослые делятся своими знаниями и сами учатся новому», — отметил он.

Сайт мэра и правительства Москвы

Собянин добавил, что пожилых и маленьких объединяют общие интересы. Например, пенсионерку Аллу из Центра московского долголетия «Рязанский» и юную обитательницу Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина связала любовь к живописи. Они не только увлекаются этим видом творчества, но и используют схожую технику при создании картин.

А мальчик из ЦССВ «Спутник» и его наставник Андрей из ЦМД «Таганский», который уже стал другом, любят бильярд. Во время своих встреч они любят не только разговаривать, но и тестировать свои силы в игре.