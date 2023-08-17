17 августа 2023, 19:03
Первые дома по реновации снесли в поселении Мосрентген
Глава депстроя Москвы Загрутдинов: в поселении Мосрентген снесли первые дома по реновации
Снос первых жилых домов по программе реновации завершился в поселении Мосрентген Новомосковского округа столицы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Здания демонтировали на улице Адмирала Корнилова, дом 14, корпуса 1 и 2.
Они стали первыми в поселении Мосрентген, которые демонтировали в ходе реализации программы реновации. Жильцы пятиэтажки переехали в новостройки в квартале 24 этого поселения.
Рафик Загрутдинов
В пресс-службе ведомства уточнили, что при работе использовали технологию «умного сноса», которая стала стандартом для программы реновации в Москве. Она основана на принципах безопасности, экологичности и максимально возможного сохранения окружающих деревьев.
Ранее москвичам сообщили, что реновацию ускорили в Басманном районе столицы.
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