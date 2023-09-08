Москва 08 сентября 2023, 11:06 Первые 50 тысяч избирателей приняли участие в онлайн-голосовании в Москве Электронные бюллетени получили 50 тысяч избирателей на выборах мэра Москвы Фото: freepik.com

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Более 50 тысяч человек проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра Москвы. Такие результаты появились за первые почти 2,5 часа проведения голосования, сообщил ТАСС со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве-2023.

«Выдано бюллетеней — 54 051, получено бюллетеней — 50 тысяч. До окончания голосования два дня 9 часов 38 минут», — говорится в сообщении.

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На протяжении трех дней в Москве будет идти очное и онлайн-голосование. Горожане 8, 9 и 10 сентября будут выбирать мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Москвичам предложили выбрать один из нескольких способов, чтобы отдать свой голос. В частности, это можно сделать в онлайн-режиме, через электронные терминалы или с помощью бумажного бюллетеня на почти 2,1 тысячи участках или из дома.