Москва 30 июля 2023, 10:20 Первые 30 трамвайных умных стрелок установили в Москве Ликсутов: в Москве установили первые 30 трамвайных умных стрелок Фото: пресс-служба дептранса Москвы

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В столице установили первые трамвайные умные стрелки. Благодаря этой технологии трамваи станут ездить быстрее, а движение будет безопаснее. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Шкафами системы управления автоматизированными трамвайными стрелками оборудовали трамвайные пути на проспекте Мира, в районах Богородское, Метрогородок, Черемушки и других», — уточнил он.

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По словам заммэра, в перспективе эту инновационную систему управления установят на всех стрелках, помогающих трамваю повернуть в нужном направлении. Сейчас практически все трамвайные стрелки автоматизированы, но переводит их водитель из кабины, нажимая на кнопку. В будущем участие водителя не потребуется для смены направления движения трамвая.

Ликсутов добавил, что умную систему планируют внедрить и в сами трамваи. Она будет автоматически определять номер маршрута и переводить стрелки по радиоканалу. Направление поворота будет отображаться на экране в кабине водителя.

Ранее мэр Собянин заявил, что в Москве начали тестировать инновации для комфортной городской среды. «Умные» скамейки и кашпо с подогревом испытают в столице.