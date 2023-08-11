Москва 11 августа 2023, 19:56 Первые 11 станций Троицкой линии московской подземки достроят в следующем году Строительство 11 станций Троицкой линии московского метро завершат в 2024 году Фото: Stroi.mos.ru

Читать 360tv в

К декабрю следующего года планируют закончить строительство первых 11 станций будущей Троицкой линии метро. Затем приступят к возведению оставшихся объектов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в беседе с «Москвой 24».

«Мы планируем <…> к концу [2024-го] года попытаться завершить все уже строительные работы и подготовить объект к пуску в эксплуатацию. Тоже для нас большой проект: никогда в Москве одновременно 11 [станций] еще не запускалось», — отметил он.

Реклама

По словам заммэра, первый участок проложат от станции «ЗИЛ» у одноименного остановочного пункта МЦК до «Коммунарки». Там продолжится активное строительство.

Бочкарев добавил, что после запуска 11 станций специалисты приступят к проектированию и подготовке площадок под строительство шести оставшихся станций с конечной остановкой в Троицке. Это будет линия протяженностью 42 километра.

Более 56 километров путей заменили в московском метро с начала года. Специалисты обновили более 21 тысячи шпал.