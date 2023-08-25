Москва 25 августа 2023, 12:40 Первую очередь «Бизнес Сити» в Новой Москве достроят до конца года Бочкарев: в Новой Москве до конца года достроят первую очередь «Бизнес Сити» Фото: freepik.com

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Первую очередь делового центра «Бизнес Сити» в ТиНАО планируют достроить до декабря 2023 года. Это позволит местным жителям получить новые рабочие места и возможность трудоустроиться неподалеку от дома, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В деревне Мамыри завершается строительство первого корпуса многофункционального офисно-делового центра „Бизнес Сити“», — уточнил он.

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Глава Стройкомплекса добавил, что на восьми из девяти этажей разместят офисы. Также там появятся общественные помещения и кафе. Подземный этаж займет автопарковка.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, городскую программу стимулирования создания мест приложения труда более активно реализуют на присоединенных территориях. Он подчеркнул, что вместе со строительством жилья на новых территориях возводят необходимое количество соцобъектов, а также развивают транспортную инфраструктуру и создают дополнительные рабочие места.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город выделит грант на строительство квантового кластера. В них разместят 27 лабораторий и 15 научных групп.