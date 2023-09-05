Москва 05 сентября 2023, 12:55 Первую новостройку по реновации ввели в районе Новогиреево в Москве Левкин: первую новостройку по реновации в Новогирееве заселят в 2023 году РИА «Новости»

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Первую новостройку по реновации в районе Новогиреево, построенную по адресу Свободный проспект, дом 25/27, передадут под заселение в этом году. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в здание переедет 181 семья — около 470 человек.

Двухсекционный дом общей жилой площадью квартир 11,3 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 200 квартир, четыре из которых приспособлены для маломобильных групп населения. Сергей Левкин

На территории двора разместят детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха. Первый этаж здания будет предназначен для объектов социальной и бытовой инфраструктуры, например, магазинов, кафе и точек выдачи товаров.

Здание новостройки построили по принципам безбарьерной среды и предусмотрели специальные квартиры для маломобильных граждан.

Вблизи новостройки находятся лесопарковые зоны Терлецкого и Ивановского парков, а также станция метро «Новогиреево» и реконструированный районный центр «Киргизия — место встречи», работы по которому завершились в марте 2022 года.

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