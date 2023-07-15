Москва 15 июля 2023, 11:50 Первую новостройку по реновации с применением ТИМ возвели на востоке Москвы Реновационный дом по технологии информационного моделирования достроили в ВАО Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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На востоке столицы в Метрогородке ввели в эксплуатацию новостройку по программе реновации. Она стала первым жилым реновационным домом, который возводили, используя технологии информационного моделирования (ТИМ), сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Москва стала пилотной зоной внедрения технологий информационного моделирования в программу реновации», — уточнил он.

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Заммэра отметил, что удачное тестирование ТИМ-технологий на пилотных объектах стало важным шагом к централизованному применению информационного моделирования в Москве и формированию единого информационного городского пространства. ТИМ позволяет подходить к строительству, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания с инновационной точки зрения.

Левкин добавил, что новое жилье в инновационном доме получат в этом году больше двух тысяч участников реновации. В общей сложности дом включает в себя 924 квартиры, из них 12 оборудовали с учетом особенностей маломобильных жильцов. Кроме того, в доме обустроили подземную парковку на 270 машино-мест. Территорию вокруг жилого здания благоустроили. Во дворах появились все условия для спокойного и активного отдыха.

Ранее горожанам сообщили, что девять новых территорий комплексного развития в Москве задействуют в реновации.