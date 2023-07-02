Москва 02 июля 2023, 16:26 Первую новостройку начали заселять в районе Нагатино-Садовники по реновации Сергей Левкин: начали заселение первой новостройки в районе Нагатино-Садовники в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Нагатино-Садовники стартовало заселение участников реновации в новое жилье. Около 400 жителей из ветхих домов получили новые равнозначные прежним квартиры. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что заселяемый по реновации дом расположен на Каширском шоссе. Первый этаж здания занял центр информирования по переселению. Там новоселы смогут проконсультироваться по поводу переезда и получить помощь при оформлении всех необходимых документов.

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Левкин добавил, что обладателями новых квартир станут жители корпусов 2 и 3 дома № 9 и корпуса 2 дома № 11, расположенных на Каширском шоссе. Жилую площадь в новом доме также получат граждане, которые состоят на жилищном учете. Им предоставят недвижимость с одновременным улучшением жилищных условий без очереди.

Нагатино-Садовники — 10-й район на юге столице, жителей которого переселяют по реновации. Всего с начала реновации 9,5 тысячи участников получили новое жилье в ЮАО.

Ранее заммэра Москвы Бочкарев сообщил, что 66 проектов реновационных домов согласовали по итогам экспертизы.