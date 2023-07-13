Москва 13 июля 2023, 09:49 Первое офлайн-пространство клуба Business Update открыли в Москве Клуб Business Update открыл первое офлайн-пространство в центре Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице прошли первые лекции и мастер-классы в офлайн-пространстве молодежного клуба Business Update, которое только открыли. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Площадка, рассчитанная на 70 человек, появилась рядом со станцией метро «Маяковская» в переулке Красина. По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, изначально клуб планировали создать только для выпускников проекта «Бизнес-уик-энд», но сейчас решили, что он будет доступен всем желающим. По этой причине число участников неумолимо растет и насчитывается уже более 150 тысяч человек.

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Поэтому для предпринимателей открыли собственную площадку, где они будут встречаться и обсуждать совместные проекты. Дизайн пространства разработала участница клуба. Ее проект стал самым оригинальным и полностью отвечал современным тенденциям, функционалу и возможностям площадки.

Желающим присоединиться к ним нужно пройти регистрацию на сайте, освоить там обучающий курс, придумать бизнес-идею и бизнес-план ее развития.

Ранее горожанам сообщили, что московские предприниматели смогут бесплатно проверять контрагента перед экспортной сделкой.