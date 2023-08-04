Москва 04 августа 2023, 13:58 Первичное жилье бизнес-класса подешевело в Москве Первичное жилье бизнес-класса в Войковском районе Москвы подешевело на 30,1% за год Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Первичное жилье бизнес-класса в Москве сильнее всего подешевело в Войковском районе. За год цена среднего «квадрата» в этой локации потеряла 30,1%, составив чуть больше 300 тысяч рублей. Об этом сообщила РБК «Недвижимость» со ссылкой на специалистов компании «Бест-Новострой».

По данным аналитиков, на втором месте оказался район Сокол. Там цены на элитную недвижимость снизились на 20,2%. Стоимость одного квадратного метра составила 521 тысячу рублей. На третьем — Басманный район (390,7 тысячи рублей за «квадрат»).

Реклама

Кроме этого, эксперты уточнили, что средняя цена на столичном рынке в новостройках бизнес-класса в июле этого года составила 459 тысяч рублей за один квадратный метр. Это оказалось на 1,8% больше, чем в июле прошлого года.

Ранее москвичам рассказали о новых условиях ипотеки. Осенью в России начнут действовать новые ипотечные ограничения: Центробанк ужесточит требования по выдаче кредитов, что может сказаться не только на заемщике, но и на самих кредиторах.