06 марта 2023, 18:43
Первая новостройка для переселения по программе реновации построена в районе Нагатино-Садовники
Строительство жилого дома для переселения жильцов по программе реновации завершилось в районе Нагатино-Садовники на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».
Новостройка состоит из 186 квартир, две из которых предназначены для проживания маломобильных москвичей. Вестибюль оборудован колясочной и кладовой для уборочного инвентаря.
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Отмечается, что на первом этаже новостройки расположатся магазины и кафе.
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