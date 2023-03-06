Москва 06 марта 2023, 18:43 Первая новостройка для переселения по программе реновации построена в районе Нагатино-Садовники

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Строительство жилого дома для переселения жильцов по программе реновации завершилось в районе Нагатино-Садовники на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Новостройка состоит из 186 квартир, две из которых предназначены для проживания маломобильных москвичей. Вестибюль оборудован колясочной и кладовой для уборочного инвентаря.

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Отмечается, что на первом этаже новостройки расположатся магазины и кафе.

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