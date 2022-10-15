Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы | 360°

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Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы

Источник «360»: автобус с мобилизованными столкнулся с легковушкой на Жулебинской эстакаде

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Столкновение автобуса с пассажирами и легкового автомобиля произошло на Жулебинской эстакаде. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, в автобусе везли призванных в рамках частичной мобилизации.

Столкновение произошло при движении транспорта в сторону области. А результате аварии пострадали два пассажира из легкового автомобиля.

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В обстоятельствах и причинах аварии разбираются прибывшие на место сотрудники дорожной инспекции

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