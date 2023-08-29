Переселение жильцов более чем 500 домов по реновации завершили в Москве | 360°

Москва 29 августа 2023, 12:03 Переселение жильцов более чем 500 домов по реновации завершили в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: переселение жильцов 504 домов по реновации завершили Сайт мэра и правительства Москвы

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С начала реализации программы реновации в Москве расселили 504 старых дома. Жильцы получили ключи от новых комфортных квартир с отделкой, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Программа реновации активно реализуется. С момента ее старта уже завершено расселение 504 домов, из них 260 снесено», — подчеркнул он.

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Бочкарев добавил, что в процессе находится заселение 240 «стартовых» жилых зданий. Кроме того, около 106 тысяч горожан из 89 районов столицы уже отпраздновали свой переезд.

Все дома и квартиры в них выполнены по новым стандартам. Часть помещений обустроили для маломобильных граждан. Первые этажи отдали под коммерческие нужды. Территорию вокруг благоустроили и озеленили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реновации на северо-западе столицы.