Москва 14 апреля 2023, 12:24 Передвижные ветлаборатории будут обслуживать ярмарки выходного дня в Москве Более 50 специалистов 18 мобильных ветлабораторий проконтролируют ярмарки в Москве РИА «Новости»

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В Москве на ярмарках выходного дня, которые открылись 14 апреля, более 50 специалистов 18 мобильных ветеринарных лабораторий будут проверять овощи и фрукты на наличие нитратов. Также лаборанты исследуют ягоды и грибы на радионуклиды. Об этом сообщил глава столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

«Продукция растительного и животного происхождения перед отправкой на ярмарочные прилавки проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. Для этого прямо на месте используются передвижные лаборатории», — уточнил Сауткин.

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В 2022 году на московских ярмарках эксперты проверили более 9,3 тысячи тонн продуктов, а также провели около 518 тысяч лабораторных исследований. Благодаря этому покупатель может быть уверен в безопасности фермерских товаров — овощей, мяса, рыбы, молочки и меда — на ярмарках.