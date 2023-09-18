Москва 18 сентября 2023, 17:52 Передовое оборудование смонтировали в новом корпусе электродепо «Солнцево» в Москве Передовое оборудование смонтировали в электродепо «Солнцево» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Новое здание цеха рельсозаготовок со складскими помещениями построили в электродепо «Солнцево». Объект оснастили современным оборудованием. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На территории действующего электродепо „Солнцево“ специалистами холдинга „Мосинжпроект“ возведено новое здание цеха рельсозаготовок со складскими помещениями», — рассказал он.

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На объекте смонтировали наладили рельсосварочное оборудование для последующего использования. По словам Бочкарева, использование новых технологий поможет снизить расходы на обслуживание подвижного состава за счет уменьшения износа колесных пар.

Одно из ключевых достоинств — автоматизация производства. Заготовки будут грузить на конвейер, а затем пройдут 12 этапов обработки.

Ранее стало известно, что пожарное депо построят на юге Москвы до конца 2024 года. Объект возведут по адресу: улица Автозаводская, владение 23.