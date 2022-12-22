22 декабря 2022, 16:24
Перечень электронных услуг расширился для москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в котором говорится, что теперь горожане смогут заказать и получить документ, подтверждающий право на жилье, через портал mos.ru. Об этом сообщило utro.ru.
В электронный вид переведены 28 услуг, которые государство предоставляет гражданам в имущественно-земельной и жилищной сфере.
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Мера была принята в связи с большой нагрузкой на МФЦ, а также на центры «Мои документы». В среднем за подобной услугой обращались 25 тысяч граждан в год.
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