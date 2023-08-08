Москва 08 августа 2023, 19:57 Пентхаус за 3,25 миллиарда рублей выставили на продажу в Москве Restate.ru: в центре Москвы выставили на продажу пентхаус за 3,25 миллиарда рублей Фото: freepik.com

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В Москве выставили на продажу пентхаус, стоимость которого превысила три миллиарда рублей. Это самая дорогая квартира на российском вторичном рынке жилья, сообщили аналитики Restate.ru.

«Среди объявлений в федеральной базе недвижимости Restate.ru насчитывается 47 объектов, чей прайс выражен в десятизначных цифрах», — уточнили авторы статьи.

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При этом рекордсменом стал пентхаус за 3,25 миллиарда рублей, площадь которого составила около тысячи «квадратов». Получается, что квадратный метр стоит 3,4 миллиона рублей, примерно как однокомнатная квартира в Московской области.

Пентхаус расположен в Пресненском районе Москвы. В нем есть два парадных входа и два дополнительных, которыми пользуется обслуживающий персонал. Дом также оснащен бассейном, банным комплексом, сигарной комнатой и помещением для хранения шуб.

Специалисты добавили, что в столице стоимость на жилье стартует с 1,5 миллиона рублей. При этом за такую цену предлагают приобрести даже не комнату в коммунальной квартире, а долю, причем зачастую невыделенную.

Ранее горожанам сообщили, что элитное жилье в Москве подорожало на 8,8% за полгода. За это время стоимость квадратного метра такой недвижимости достигла 1,2 миллиона рублей.