Москва 10 августа 2023, 17:14 Пенсионеры проведут модный показ на Московском урбанфоруме Участники «Московское долголетия» представят коллекции одежды на МУФ в Гостином Дворе Сайт мэра и правительства Москвы

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Участники проекта «Московское долголетие» со знаменитыми модельерами подготовили модное шоу. Показ пяти коллекций одежды пройдет 14 августа в 13:00 в Гостином Дворе на площадке Московского урбанистического форума (МУФ), сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«Такие творческие проекты, как „Мастерская дизайнеров“, помогают москвичам старшего поколения открывать в себе новые таланты, осуществлять давние мечты и учиться у известных мастеров», — отметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

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В этом году участников курировали такие дизайнеры, как Игорь Гуляев, Леонид Алексеев, Джемал Махмудов, Денис Еремкин и Ксения Новикова. Всех их вдохновила Москва. Гостям продемонстрируют пять различных по стилю и исполнению линеек одежды, каждая олицетворяет свою представление о городе.

Прийти на показ смогут все желающие, заранее зарегистрировавшись на сайте. Количество мест ограниченно. Также за модным шоу можно будет наблюдать на официальном сайте форума, на странице проекта «Московское долголетие» в социальной сети «ВКонтакте» и на Rutube.

Ранее жителям столицы сообщили, что ВИА «Московское долголетие» выступит на сцене перед гостями столичного урбанфорума. Группа исполнит собственные хиты.