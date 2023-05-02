Москва 02 мая 2023, 10:22 Павильоны «Здоровая Москва» снова откроют в столичных парках Заммэра Ракова: в мае в парках столицы снова откроют павильоны «Здоровая Москва» Pxhere

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Специалисты продолжают монтаж павильонов «Здоровая Москва» в парках столицы. Они заработают для посетителей с середины мая — жители смогут бесплатно и без записи проверить там свое здоровье в течение нескольких месяцев. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в этом году такие павильоны появятся в Москве в четвертый раз. Их разместят в 46 парках, скверах и зонах отдыха в разных районах города.

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«Формат проверки здоровья в городских парках уже хорошо знаком жителям столицы — за все время горожане прошли такой чекап более одного миллиона раз», — подчеркнула Ракова.

Павильоны будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Это облегчит возможность пройти обследования работающим или учащимся жителям столицы — ведь зайти в павильон можно будет вечером по пути домой или в выходные во время прогулки по парку.

Ракова отметила, что все больше москвичей осознают важность ранней диагностики заболеваний. В павильоне всего за час получится проверить ключевые показатели здоровья и получить консультацию специалиста. Результаты обследования появятся в электронной медицинской карте.