Москва 05 мая 2023, 15:45 Павильон «Советская печать» на ВДНХ начали реставрировать Мэр Собянин: в Москве приступили к реставрации павильона № 67 «Советская печать» на ВДНХ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Реставраторы восстанавливают павильон № 67 «Советская печать», расположенный на ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Павильон «Советская печать» обновят впервые. Здание было построено в 1954 году с использованием природных материалов из Карелии, так как помещение предназначалось для выставок Карело-Финской ССР.

Реклама

Так, колоны портика облицевали красным гранитом, а интерьеры декорировали древесиной с «мраморной» текстурой карельской березы.

«После 1957 года экспозиции в павильоне часто менялись, поэтому первоначальный интерьер не сохранился. После проведения работ здесь будет создано универсальное выставочное пространство», — рассказал Собянин.

Специалисты отреставрируют крышу и фасады здания. Пристальное внимание уделят деревянным элементам: их будут восстанавливать по специально разработанной методике.