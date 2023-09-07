Москва 07 сентября 2023, 11:39 Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ представит развлекательную программу ко Дню города «Макет Москвы» на ВДНХ приготовил развлекательную программу с 8 по 10 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ с 8 по 10 сентября состоится развлекательная программа в честь празднования Дня города. Посетителей ждут экскурсии, фотовыставка и светотехническое шоу, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«В 2022 году павильон „Макет Москвы“ на Сиреневой аллее ВДНХ посетили 14 214 человек с 9 по 11 сентября. Три тысячи учащихся из более чем 70 школ и колледжей Москвы приняли участие в экскурсионной программе», — напомнил он.

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Принять участие в экскурсии по павильону можно будет каждые полчаса 8 сентября с 10:30 до 15:00, заранее не регистрируясь. Гостям покажут Москву с высоты птичьего полета, расскажут о этапах ее развития, а также представят технические возможности макета.

Каждые полчаса 9 и 10 сентября будут транслировать светотехнические шоу. Также в павильоне 9 сентября откроют фотовыставку в честь 170-летия со дня рождения Владимира Шухова. Посетители смогут ознакомиться с его биографией и узнать подробнее о деятельности инженера.

Следить за расписанием светотехнических шоу и записаться на экскурсии можно на сайте «Макет Москвы».

Ранее москвичам сообщили, что рестораторы представят гастрономическую программу ко Дню города. Гостям предложат продегустировать пончики, кулебяки и старомосковскую солянку.