Москва 14 апреля 2023, 13:46 Павелецкую набережную в Москве начали капитально ремонтировать Заммэра Бирюков: на Павелецкой набережной в Москве начали капитальный ремонт РИА «Новости»

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На Павелецкой набережной на юге Москвы начали работы по капитальному ремонту. Об этом журналистам сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его процитировало РИА «Новости».

«Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости — капитальный. В этом году обновим Павелецкую набережную. Работы будут проводиться в дневное время с привлечением минимального количества техники, завершим их в третьем квартале», — отметил он.

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Движение транспорта по Павелецкой набережной ограничивать не будут, но часть тротуаров закроют. При этом проходы для пешеходов все равно останутся.

Бирюков пояснил, что провести капитальный ремонт нужно, потому что на набережной начала разрушаться гранитная облицовка. Кроме того, швы между плитами сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

Во время проекта починят не только облицовку, но и карнизы набережной, а также установят новые элементы чугунного ограждения. Кроме того, блоки парапета поместят в проектное положение, поврежденные при необходимости заменят.

По словам Бирюкова, швы гранитной облицовки планируют расшить — это нужно для безопасной эксплуатации сооружения. Дело в том, что материал швов разрушается с течением времени. В результате плиты могут начать смещаться или даже выпадать.