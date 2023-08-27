Москва 27 августа 2023, 17:25 Пациентов смогут доставлять санавиацией в ММКЦ «Коммунарка» Московский авиационный центр получил пятую вертолетную площадку для санавиации Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

У Московского авиационного центра появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации. Медики смогут экстренно помочь пациентам прямо на борту вертолета, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, могут госпитализировать на вертолетах в ведущие городские больницы, в том числе и в одно из самых современных медицинских учреждений столицы — многопрофильный клинический центр „Коммунарка“», — уточнил он.

Реклама

Глава города добавил, что на готовой площадке разместили пункт диспетчера и специальное светотехническое оборудование, чтобы экипажи санвертолетов смогли работать круглые сутки.

У МАЦ есть площадки при ГКБ имени Юдина, ГКБ № 15 имени Филатова, ГКБ имени Ерамишанцева и при Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Мэр добавил, что с помощью вертолета иногда эвакуировать пациента можно быстрее кареты скорой.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что вызов врача на дом специалистами скорой помощи автоматизировали в Москве. Теперь работники скорой будут подавать заявку через ЕМИАС с помощью своих цифровых планшетов.