Москва 27 ноября 2023, 16:33 Патриарх Кирилл выделил средства на постройку храма борцов с сектами в Москве Патриарх выделил 150 млн рублей на постройку храма борцов с сектами в Москве Freepik

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил на возведение «антисектантского» храма пророка Даниила на Кантемировской 150 миллионов рублей. Идею создания такого объекта задумал при жизни священник Даниил Сысоев, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе куратора программы строительства храмов в столице, депутата Госдумы Владимира Ресина.

В храме апостола Фомы на Кантемировской улице 14 лет назад убили настоятеля иерея Даниила Сысоева. По данным следствия, с ним расправились на религиозной почве. Подозреваемого ликвидировали во время задержания в Махачкале спустя месяц после преступления.

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Строительство каменного храма пророка Даниила на Кантемировской возобновили после технологического перерыва и выяснили, что цены на работы возросли на 100 миллионов рублей. Тогда приход обратился за помощью к патриарху Кириллу.

Сейчас приход запланировал открыть миссионерский центр, магазин и библиотеку. В перспективе запустят курсы подготовки миссионеров с последующим преобразованием их в институт. Комплекс достроят во второй половине 2025 года.

Ранее в районе Вешняки в Москве начали реставрацию церкви Успения Пресвятой Богородицы. Ее построил боярин Федор Шереметев в 1645 году.